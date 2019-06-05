Украина отказалась обсуждать особый статус Донбасса

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Представители Украины на встрече политической подгруппы в Минске отказались обсуждать вопрос о предоставлении особого статуса Донбассу., передает РИА «Новости».

Об этом заявила глава МИД самопровозглашенной ДНР Наталья Никонорова.

По ее словам, решение Киева свидетельствует о том, что у украинских властей нет «политической воли для выполнения минских соглашений.

Она также добавила, что особый статус Донбасса должен быть закреплен в конституции Украины.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский выступил против особого статуса Донбасса.