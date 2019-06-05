США пожаловались на перехват своего самолета российским Су-35

Пресс-служба американского шестого флота проинформировала о том, что над Средиземным морем российский Су-35 перехватил разведывательный самолет США. Об это сообщается на сайте флота.

Американские военные считают действия российского самолета небезопасными. Речь идет об инциденте 4 июня, когда в течение 175 минут российский самолет трижды перехватывал американский самолет P-8A Poseidon.

«Первое и третье взаимодействие были признаны безопасными. Вторая встреча была сочтена небезопасной», — говорится в сообщении.

Уточняется, что американская сторона заявляет, что действовала согласно международного праву и не провоцировала Су-35. Однако во время второго раза российский самолет на высокой скорости пролетел прямо перед американским самолетом, что представляло риск для пилотов.

Ранее сообщалось, что перехваченные НАТО российские истребители попали на фото.