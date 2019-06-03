США выдвинули ультиматум ЕС
Вашингтон заявил Брюсселю, что Евросоюз может остаться без военной поддержки США, пишет El Pais.
Об этом заявил Майкл Мерфи, который отвечает в Белом доме за связи с ЕС.
По данным издания, Мерфи потребовал от стран Евросоюза дать США доступ к своим военным заказам.
Как отмечается, представитель Белого дома подчеркнул, что ЕС останется без поддержки США в условиях «российской угрозы», если не сделает этого.
При этом Мерфи добавил, что Брюсселю следует «сделать выбор».
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео назвал инструмент для устрашения России.