О сговоре генералов против Зеленского сообщили в ЛНР

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Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Яков Осадчий заявил, что командующий операцией ВСУ в Донбассе Александр Сырский призвал игнорировать приказ украинского лидера Владимира Зеленского о прекращении огня.

По его словам, несмотря на требование Зеленского прекратить огонь, командование Операции объединенных сил (ООС) «продолжает демонстрировать свои успехи».

Как отмечается, Сырский призвал не слушаться главу государства и продолжать боевые задачи.

Кроме того, полковник Алексей Майстренко направил по приказу в ЛНР диверсионно-разведывательную группу.

Ранее сообщалось, что Зеленский объявит новых представителей на переговорах по Донбассу.