О сговоре генералов против Зеленского сообщили в ЛНР
Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Яков Осадчий заявил, что командующий операцией ВСУ в Донбассе Александр Сырский призвал игнорировать приказ украинского лидера Владимира Зеленского о прекращении огня.
По его словам, несмотря на требование Зеленского прекратить огонь, командование Операции объединенных сил (ООС) «продолжает демонстрировать свои успехи».
Как отмечается, Сырский призвал не слушаться главу государства и продолжать боевые задачи.
Кроме того, полковник Алексей Майстренко направил по приказу в ЛНР диверсионно-разведывательную группу.
Ранее сообщалось, что Зеленский объявит новых представителей на переговорах по Донбассу.