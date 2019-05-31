Спущен на воду новейший корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов»

В Санкт-Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов». Об этом рассказал начальник управления кораблестроения ВМФ страны Владимир Тряпичников, передает Nation News.

Уточняется, что корабль спустили на воду на Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге.

Как отмечается, тралльщик «Владимир Емельянов» все еще строят, однако работы должны быть закончены в ближайшее время и в августе 2019 года пройдут его первые заводские испытания.

Корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов» — представитель нового поколения кораблей. Он создан для поиска и уничтожение мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для судна дистанции.

Ранее сообщалось, что США ввели в эксплуатацию новый боевой корабль.