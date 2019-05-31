В России запустят термоядерную установку

Строящуюся термоядерную установку токамак Т-15МД планируют запустить в конце 2020 года. Об это сообщает РИА «Новости»

Как отмечается, такие данные были опубликованы в статье в журнале «Вопросы атомной науки и техники. Серия «Термоядерный синтез».

Уточняется, что в настоящее время установку строят в одном из национальных исследовательских центров страны. Ее хотя привести в действие в декабре 2020 года.

Токамак Т-15МД станет новой термоядерной установкой, построенной в России. На ней будут проводится эксперименты и исследования термоядерного синтеза.

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