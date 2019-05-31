Россия не получала заявку Ирана на поставки С-400, пишут СМИ

Россия не получала от Ирана заявок на поставку российских зенитных ракетных систем большой и средней дальности С-400, передает ТАСС со ссылкой на источник в военно-дипломатических кругах.

Он отметил, что из-за этого утверждение о том, что Россия якобы отказала Ирану в поставках С-400 «является беспредметным».

«Заявок от Ирана на поставку этой стране систем С-400 российской стороне не поступало», — сказал источник.

Ранее Пентагон заявил о катастрофических последствиях для НАТО от покупки Турцией С-400.