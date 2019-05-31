Лавров назвал «бредом» заявления США о проведении РФ ядерных испытаний

Глава российского МИД Сергей Лавров отреагировал на то, что американская сторона обвинила Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания, передает ТАСС.

По мнению Лаврова, это заявление — «бредовые домыслы». Кроме того, «бредовость» заявления также подтверждают представители Организации по запрещению ядерных испытаний и авторитетные американские эксперты.

«Относительно заявлений о том, что Россия проводит ядерные испытания — бредовость», — подчеркнул Лавров.

До этого глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли-младший рассказал, что США считают, будто российская сторона развивает свой ядерный потенциал.

Ранее РФ ответила на обвинения США в нарушении моратория на ядерные испытания.