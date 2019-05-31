Новые боевые катера Украины оказались слишком медленными

Во время испытаний десантно-штурмовых катеров «Кентавр» военно-морские силы (ВМС) Украины выявили, что их скорость оказалась ниже заявленной. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на фейсбук флота Украины.

Василий Радчук, глава управления кораблестроения командования украинских ВМС, отметил, что над несоответствием реальных и заявленных характеристик должны будут поработать «заводчане». Также он выразил надежду, что этот недостаток будет исправлен.

В агентстве отметили, что публикация о слишком медленных «Кентаврах» была через некоторое время удалена, однако в истории правок она сохранилась.

Ранее руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что десантно-штурмовые катера «Кентавр» не могут удерживать ровного положения. Он отмечал, что у них наблюдается «какой-то крен».