Летчик-испытатель оценил управление Су-57
Сергей Китаев, российский летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного заводе имени Ю.А. Гагарина, заявил, что в управлении новейший Су-57 не сложнее истребителей прошлого поколения. Свое мнение он выразил в интервью телеканалу «Звезда».
По словам Китаева, с точки зрения управления Су-57 не сложнее, чем Су-35, который, напомнил летчик, хорошо зарекомендовал себя в воинских частях. Он также подчеркнул, что новый самолет «вобрал в себя все лучшее» из предыдущих истребителей Су.
«Я думаю, что летный состав в частях воспримет его на ура», — добавил Китаев.
Также летчик спрогнозировал, что истребитель ждет «успех».
Ранее появилось видео сборки первого серийного Су-57.