Летчик-испытатель оценил управление Су-57

<img src="//img.gazeta.ru/files3/557/12050557/RIAN_5613827.HR-pic905-895x505-31534.jpg">

Сергей Китаев, российский летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного заводе имени Ю.А. Гагарина, заявил, что в управлении новейший Су-57 не сложнее истребителей прошлого поколения. Свое мнение он выразил в интервью телеканалу «Звезда».

По словам Китаева, с точки зрения управления Су-57 не сложнее, чем Су-35, который, напомнил летчик, хорошо зарекомендовал себя в воинских частях. Он также подчеркнул, что новый самолет «вобрал в себя все лучшее» из предыдущих истребителей Су.

«Я думаю, что летный состав в частях воспримет его на ура», — добавил Китаев.

Также летчик спрогнозировал, что истребитель ждет «успех».

Ранее появилось видео сборки первого серийного Су-57.