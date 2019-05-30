В России модернизируют «самолеты Судного дня»

Заместитель российского министра обороны Алексей Криворучко проинформировал о том, что работы по модернизации воздушных командных пунктов на базе самолетов Ил-80 и Ил-82 закончены. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, модернизация затрагивает только внутренние компоненты самолетов, известных как «самолеты Судного дня».

«Предприятие [НПП «Полет»] является головным разработчиком бортового комплекса связи и управления и успешно завершили опытно-конструкторские работы по его модернизации», — сказал Криворучко.

Ранее сообщалось, что наводнение вынудило военных США перебросить «самолет Судного дня».