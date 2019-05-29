Эрдоган снова сделала Трампу предложение по С-400

Турецкий президент Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со американским коллегой Дональдом Трампом по поводу ситуации с приобретением Анкарой российских С-400. Об этом сообщил глава департамента по коммуникациям администрации Эрдогана Фахреттин Алтун, передает РИА «Новости».

Эрдоган в очередной раз предложил Трампу создать рабочую группу по ЗРК С-400, уточнил Алтун.

Как отмечается, лидеры двух стран договорились о проведении встречи на полях саммита G20 в Японии.

Ранее официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил, что Соединенные Штаты считают закупку Турцией у России зенитных ракетных систем С-400 «стратегической уловкой» Москвы, направленной на создание раскола между Анкарой и ее западными союзниками.