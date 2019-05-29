NBC рассказал о «силовой игре» России против США в Арктике

Россия в последнее время все больше преследует американскую авиацию в Арктике, и это является частью «силовой игры» Кремля, рассказывает американский телеканал NBC News.

Российский президент Владимир Путин таким образом хочет показать, что Москва остается стратегическим конкурентом Вашингтона и способна к атаке на США, отмечается в материале.

Так, американских летчиков на Аляске все чаще будят для вылетов на F-22 со своей базы в Анкоридже, чтобы перехватить российские бомбардировщики эпохи 1950-х годов Ту-95. Только на прошлой неделе россияне дважды проводили воздушные вылеты. Телеканал отмечает, что эта задача была традиционной для эпохи холодной войны, но не настоящего времени.

В таких миссиях бомбардировщики осторожно наблюдают друг за другом в течение нескольких минут или часов. Каждая сторона во время таких полетов собирает информацию, оценивает возможности и анализирует время реакции для будущих потенциальных конфликтов.

Патрулирование российской авиации является частью усилий Москвы с целью демонстрации того, что у нее есть как способности, так и стратегическое намерение конкурировать в Арктике, говорится в материале. Кроме того, эти миссии укрепляют имидж «сильной России» как равноценного конкурента США.