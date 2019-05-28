Washington Times: СНВ-3 не стоит продлевать из-за «русского обмана»

США не следует возобновлять договор с Россией о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3), который истекает в 2021 году, пишет для The Washington Times аналитик из Heritage Foundation Микаэла Додж.

Автор считает, что американо-российское соглашение имеет большой перевес в пользу Москвы. Договор о контроле над вооружениями с Россией был заключен в 2010 году.

Аналитик отмечает, что договор о СНВ не заставил российскую сторону уничтожить ни одну ядерную боеголовку. Вместо этого договор позволил России наращивать арсенал, даже когда Соединенные Штаты продолжали сокращать количество боеголовок.

По ее словам, договор СНВ-3 «утонул» в старой проблеме — «русском обмане».

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров и американский госсекретарь Майк Помпео обсудили дальнейшие планы по договорам о РСМД и СНВ.