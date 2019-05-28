Турция начала военную операцию в Ираке
Минобороны Турции заявило о начале масштабной наземной и воздушной операции на севере Ирака. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как отмечается, целью операции является «нейтрализация террористов и уничтожение их убежищ».
Уточняется, что после ударов артиллерийских батарей и воздушных ударов к антитеррористической операции присоединились воздушно-десантные бригады.
«В операции задействованы вертолеты АТАК», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Госдеп объявил о максимальном уровне опасности в Ираке.