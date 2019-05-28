Сербская армия приведена в боеготовность из-за конфликта в Косово

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Президент Сербии Александр Вучич привел в боевую готовность сербские вооруженные силы из-за задержания сербов косовскими правоохранителями на севере Косово и Метохии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное ТВ.

На телевидении заявили, что подразделения косовоского спецназа ROSU «вторглись» на территорию всех четырех сербских муниципалитетов, расположенных на севере Косово.

«Задержаны сотрудники косовской полиции сербской национальности и гражданские лица, нет официальных данных о числе задержанных», — сообщили на ТВ.

Также на гостелевидении подчеркнули, что сербская армия в настоящий момент находится в полной боевой готовности.

По информации местных СМИ, косовскими силовиками задержаны 13 сербов.

Ранее Вучич признал потерю Косово.