О создании модернизированной версии Ка-52 рассказали в Минобороны

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что до 2022 года российские воздушно-космические силы получат еще 30 боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор». Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, такое заявление было сделано в ходе его посещения предприятия авиационного завода «Прогресс», который занимается производством машин данного типа.

По его словам, на настоящий момент завод выполняет госконтракт на поставку разведывательно-ударных вертолетов «Аллигатор». Восемь вертолетов этой модели ожидается получить к концу 2019 года, уточнил Криворучко.

Он также добавил, что к 2022 году будет создана модернизированная версия данного вертолета.

Уточняется, что усовершенствованная версия «Аллигатора» получит новые системы энергоснабжения и обнаружения целей, а также будет повышена его защищенность.

Ранее сообщалось, что вертолеты Ка-52 модернизируют с учетом сирийского опыта.