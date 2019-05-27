Удар российской многоглавой бомбы по сирийскому танку попал на видео
В одном из телеграм-каналов, специализирующихся на военной тематике, опубликовано видео с применением в Сирии противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ, пишет «Российская газета».
На канале, комментируя видео, подчеркнули, что срабатывание взрывных элементов на большой высоте означает, что они «не нашли» свои цели.
В газете добавили, что бомба РБК-500 СПБЭ обладает 15 взрывными элементами, которые наводятся на цели с помощью тепловых датчиков и радиовысотометра — они умеют различать инфракрасное излучение боевой техники.
Ранее сброс самой мощной бомбы из арсенала российского истребителя Су-34 показали на видео.
Применение кассетной противотанковой авиабомбы РБК-500 СПБЭ в Сирии. Видео new_militarycolumnist pic.twitter.com/seJWRqALQQ— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 27 мая 2019 г.