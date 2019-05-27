Сможет ли НАТО победить Россию без США, рассказал NI

Издание The National Interest оценило шансы НАТО без участия США противостоять России.

По одному из сценариев, в 2021 году Россия «захватит» Литву и территорию Польши, граничащую с Калининградом.

Это спровоцирует военный ответ стран НАТО. Однако, по данным издания, он обречен на провал. Альянс не может собрать столько сил, чтобы оказать сопротивление: не хватит ни сухопутных сил, ни военной техники. На воде и в воздухе, по расчетам NI альянс также потерпит поражение.

Также у НАТО нет достаточного количества беспилотников и разведывательных систем.

Согласно выводам издания, без помощи США Европа окажется не способна противостоять России.