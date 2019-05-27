Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

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Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, ведомство предлагает ввести контрольное медицинское освидетельствование.

Как отмечается, эта процедура позволит определить правильность предоставления отсрочки или освобождения от военной службы.

При этом в Минобороны также предложили отправлять на лечение временно негодных по состоянию здоровья призывников.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что армейский призыв рано или поздно уйдет в прошлое.