Турция увеличила поставки оружия противникам Асада, пишут СМИ
Турция поставила в сирийской оппозиции крупную партию вооружения, чтобы помочь им отразить поддерживаемое Россией наступление правительственных войск Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в оппозиции.
По их словам, Анкара приняла такое решение после того, как ее властям не удалось убедить Россию остановить эскалацию конфликта. Они пояснили, что наступление войск президента Сирии Башара Асада провоцирует приток нелегальных мигрантов в Турцию.
По словам очевидцев, ночью турецкий военный конвой прибыл на базу в северной части Хамы, расположенную недалеко от контролируемого повстанцами Джабала аль-Завия.
Высокопоставленные источники в сирийской оппозиции рассказали, что Турция поставила их войскам десятки бронированных машин, системы «Град», противотанковые управляемые комплексы и ракеты.
Ранее в Турции прокомментировали ультиматум США по поставкам российских С-400.