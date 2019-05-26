Турция увеличила поставки оружия противникам Асада, пишут СМИ

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Турция поставила в сирийской оппозиции крупную партию вооружения, чтобы помочь им отразить поддерживаемое Россией наступление правительственных войск Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в оппозиции.

По их словам, Анкара приняла такое решение после того, как ее властям не удалось убедить Россию остановить эскалацию конфликта. Они пояснили, что наступление войск президента Сирии Башара Асада провоцирует приток нелегальных мигрантов в Турцию.

По словам очевидцев, ночью турецкий военный конвой прибыл на базу в северной части Хамы, расположенную недалеко от контролируемого повстанцами Джабала аль-Завия.

Высокопоставленные источники в сирийской оппозиции рассказали, что Турция поставила их войскам десятки бронированных машин, системы «Град», противотанковые управляемые комплексы и ракеты.

Ранее в Турции прокомментировали ультиматум США по поставкам российских С-400.