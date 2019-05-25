Иран секретным оружием потопит корабли США
Советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мортеза Корбани пригрозил США «секретным оружием», передает РИА «Новости».
Он пояснил, что Иран может «отправить на дно морское» американские военные корабли в Персидском заливе.
«Мы при помощи двух ракет, двух новых вооружений, полностью секретных, отправим два американских военных корабля со всем экипажем и самолетами на дно морское», — заявил Корбани.
Ранее в Иране назвали увеличение сил США на Ближнем Востоке угрозой миру.