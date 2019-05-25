В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков

В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что российская сторона продолжит отстаивать свою позицию. В частности, МИД считает, что у трибунала отсутствует юрисдикция рассматривать ситуацию в Керченском проливе.

«Возможность задействования данной конвенции ООН для разрешения инцидента в Керченском проливе исключена», — отметили в ведомстве.

Также в министерстве добавили, что Москва призывает украинскую сторону действовать в дальнейшем в соответствии с российским законодательством, касающимся судоходства в Керченском проливе.

Ранее сообщалось, что Международный трибунал потребовал от России освободить украинских моряков.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.