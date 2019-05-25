Военный вертолет США совершил жесткую посадку в Афганистане

Вертолет с президентом США Дональдом Трампом перед встречей политика с королевой Великобритании...
Henry Nicholls/Reuters

Военный вертолет США совершил жесткую посадку на юге Афганистана. Об этом сообщает РИА «Новости».

По предварительным данным, причиной экстренной посадки стала механическая неисправность вертолета.

По словам представителя миссии НАТО, в Афганистане полковника Дэвида Батлера, из-за жесткой посадки вертолет СН-47 Chinook разбился, а пассажиры и члены экипажа получили травмы.

В настоящее время выясняются детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что разбился военный вертолет в Венесуэле.