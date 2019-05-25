В НАТО объяснили новую военную стратегию «ядерной угрозой» России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что блок собирается принять новую военную стратегию из-за «ядерной угрозы» с российской стороны. Об этом пишет Die Welt am Sonntag.
Как отмечается, это позволит альянсу полностью подготовиться к обороне, к также гарантировать стабильность. Генсек заметил, что иногда требуется принятие новых военных концепций.
«На этой неделе наши военные эксперты приняли новую военную стратегию для Североатлантического альянса», — сказал Столтенберг.