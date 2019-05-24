О разведактивности у границ РФ отчитались в Минобороны

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Возле границ России за неделю провели разведку 20 летательных аппаратов. Об этом пишет официальная газета российского военного ведомства «Красная звезда».

В Минобороны отметили, что за указанный период российские истребители трижды поднимались в целях недопущения нарушения государственной границы России.

По данным ведомства, нарушений российского воздушного пространства допущено не было.

Ранее сообщалось, что немецкий самолет заметили у границ Калининградской области.