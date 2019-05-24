О разведактивности у границ РФ отчитались в Минобороны
Возле границ России за неделю провели разведку 20 летательных аппаратов. Об этом пишет официальная газета российского военного ведомства «Красная звезда».
В Минобороны отметили, что за указанный период российские истребители трижды поднимались в целях недопущения нарушения государственной границы России.
По данным ведомства, нарушений российского воздушного пространства допущено не было.
Ранее сообщалось, что немецкий самолет заметили у границ Калининградской области.