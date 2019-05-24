Кадры полета МиГ-31 в ближнем космосе опубликовали СМИ
Телеканал «Звезда» в программе «Военная приемка» подробно рассказал о возможностях российского истребителя-перехватчика МиГ-31 и продемонстрировал кадры его полета в ближнем космосе. Запись передачи была опубликована на YouTube.
В комментарии к видео отмечается, что МиГ-31 способен подняться на высоту 20-25 километров. Телеканал напоминает, что это — ближний космос.
«Мало того, там он может разогнаться до 3000 километров в час. Это в три раза быстрее звука», — говорится в описании к видео.
Ранее сообщалось, что российскому лидеру Владимиру Путину продемонстрировали истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал».