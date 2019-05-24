Будет ли военное решение конфликта в Донбассе, рассказал новый глава генштаба ВСУ
Новый глава генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак ответил на вопрпос о военном решении конфликта в Донбассе, передает УНИАН.
По его словам, «чисто военный» вариант урегулирования конфликта на юго-востоке республики не рассматривается.
«Чисто военного варианта я не вижу», — заявил Хомчак.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сменил Виктора Муженко на Руслана Хомчака на посту начальника Генерального штаба ВСУ.