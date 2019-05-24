«Эксперимент»: введение новой должности объяснили в Минобороны

Военнослужащие на открытии Международного военно-технического форума «Армия-2016»
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев объяснил введение новой должности главного сержанта, передает РИА «Новости».

По его словам, это эксперимент командующего войсками генерал-полковника Александра Дворникова.

Астафьев пояснил, что должность главного сержанта — выборная.

Этот эксперимент призван повысить авторитет сержантского состава, способствовать укреплению правопорядка и воинской дисциплины.

Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах России появилось звание главного сержанта. Сообщалось, что главные сержанты будут отвечать за профессиональную подготовку сержантского состава.
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