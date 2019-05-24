«Эксперимент»: введение новой должности объяснили в Минобороны
Начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев объяснил введение новой должности главного сержанта, передает РИА «Новости».
По его словам, это эксперимент командующего войсками генерал-полковника Александра Дворникова.
Астафьев пояснил, что должность главного сержанта — выборная.
Этот эксперимент призван повысить авторитет сержантского состава, способствовать укреплению правопорядка и воинской дисциплины.
Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах России появилось звание главного сержанта. Сообщалось, что главные сержанты будут отвечать за профессиональную подготовку сержантского состава.
.