ОБСЕ отчиталась о двукратном росте насилия в Донбассе

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Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявили, что с 6 по 19 мая был зафиксирован двукратный рост нарушений режима тишины по сравнению с первой неделей месяца. Об этом говорится в отчете на сайте организации.

По данным ОБСЕ, с 6 по 19 мая было зафиксировано 7 тыс. нарушений режима тишины, а в первую неделю месяца — 4 тыс. случаев. Наблюдатели добавили, что во вторую неделю мая были использованы вооружения, которые запрещены Минскими соглашениями. Также в организации подтвердили смерть двух человек из гражданского населения.

В январе ОБСЕ представила новый мирный план по Донбассу.