Раскрыт ядерный потенциал США

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Американские ученые заявили, что в распоряжении США находятся почти 3800 оперативно развернутых и резервных ядерных боеголовок. Об этом сообщает Bulletin of Atomic Scientists.

По данным экспертов, 1300 ядерных боеголовок США установлены на межконтинентальных баллистических ракетах.

Как отмечается, около 2385 боеголовок размещенных в хранилищах, «списаны и ожидают демонтажа».

При этом в совокупности США имеют более 6 тысяч ядерных боеголовок.

Ранее в МИД России заявили, что США хотят применить ядерное оружие в Европе.