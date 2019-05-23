Раскрыт ядерный потенциал США
Американские ученые заявили, что в распоряжении США находятся почти 3800 оперативно развернутых и резервных ядерных боеголовок. Об этом сообщает Bulletin of Atomic Scientists.
По данным экспертов, 1300 ядерных боеголовок США установлены на межконтинентальных баллистических ракетах.
Как отмечается, около 2385 боеголовок размещенных в хранилищах, «списаны и ожидают демонтажа».
При этом в совокупности США имеют более 6 тысяч ядерных боеголовок.
Ранее в МИД России заявили, что США хотят применить ядерное оружие в Европе.