Тяжелый беспилотник «Охотник» почти готов, заявили в Минобороны

Замминистра обороны России Алексей Криворучко в интервью телеканалу «Звезда» заявил, что разработка тяжелого ударного беспилотника «Охотник» почти завершена.

Криворучко не уточнил конкретных сроков окончания работ по «Охотнику», однако подчеркнул, что они закончатся в «ближайшее время».

«К сожалению, это займет еще какое-то время», — сказал Криворучко.

Замминистра добавил, что работа над «Охотником» является одним из приоритетных направлений в области разработки новых российских вооружений.

Ранее были названы первого полета «Охотника».