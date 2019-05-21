Возможность войны с Ираном оценили в Пентагоне
Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шэнахан оценил возможность войны с Ираном. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Соединенные Штаты не собираются воевать с Ираном. Однако, подчеркнул глава Пентагона, США продолжат защищать свои интересы на Ближнем Востоке.
«Речь идет о защите наших интересов на Ближнем Востоке и проведении миссий», — отметил Шэнахан.
Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что войны не будет, поскольку Тегеран не хочет воевать.