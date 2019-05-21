В Венесуэле отреагировали на слухи о размещении российской военной базы

Посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса отреагировал на информацию о возможном появлении в стране российской военной базы, сообщает ТАСС.

Он отметил, что не знает откуда берется эта информация. По его словам, «никто нигде не говорил» о размещении военной базы России в Венесуэле.

Посол отметили, что власти сами узнали об этом от СМИ.

При этом он предложил спросить американцев, сколько их военных баз во всем мире.

«Рядом с нашей страной — семь, в Колумбии», — добавил он.

Он также отметил, что одна из сфер сотрудничества Москвы и Каракаса это военное сфера, где взаимодействие будет продолжаться.