NYT рассказала о сексуальных домогательствах в армии Украины

В украинской армии остается проблема сексуального насилия, в прошлом году было зафиксировано пять случаев домогательств, однако в течение пяти лет ни один командир не понес наказания, пишет The New York Times.

Газета взяла интервью у лейтенанта Валерии Сикаль. Она обвинила своего командира, полковника Виктора Иванова в неподобающем поведении, в том числе в нежелательных прикосновениях и странных приказах. По ее словам, он пообещал продвижение по службе, если Сикаль будет удовлетворять его. По словам представителя Иванова, предъявленные полковнику обвинения не были доказаны в суде. Он сохранил свой пост.

Как отмечает NYT, 24-летняя девушка стала первой, кто открыто заговорил о сексуальном харассменте в украинской армии. На данный момент в украинской армии служат 57 тыс. женщин.

В последнее время в армии проводились реформы, которые укрепили ее боеспособность. Кроме того, с 2014 года Соединенные Штаты предоставили украинской армии более $1 млрд. Однако сексуальные домогательства остаются проблемой, подчеркивает газета.