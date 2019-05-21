США поддержали Украину радарными станциями контрбатарейной борьбы
Соединенные Штаты передали украинским ВС две радарные станции контрбатарейной борьбы. Об этом сообщает минобороны страны.
Отмечается, что передача контрбатарейных радаров класса AN/TPQ-36 произошла в Киевской области 20 мая.
«Эти контрбатарейные станции — часть помощи США в вопросах безопасности, стоимость которой свыше $1,1 млрд», — говорится в сообщении.
В американской армии заверили, что продолжат оказывать поддержку украинской стороне.
Ранее украинский посол в США Валерий Чалый заявил, что Соединенные Штаты намерены увеличить военную помощь Киеву в 2020 году.