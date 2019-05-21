Дания пригрозила России истребителями в Гренландии

Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен пригрозил России размещением датских истребителей в Гренландии, передает ТАСС.

По его словам, это произойдет, если российская авиация, которую планируют разместить на острове архипелага Земля Франца-Иосифа, будет нарушать воздушное пространство Гренландии.

«До этого в нашей политике мы исходили из того, что Арктика является районом с низким уровнем напряженности», — заявил Фредериксен.

Ранее датская автономия Гренландия призвала Копенгаген ликвидировать замороженный армией США на острове после окончания «холодной войны» подледный ракетный комплекс, а также отходы военного производства.