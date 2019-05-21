Тушенка или устрицы: чем кормят солдат в российской армии

Замминистра обороны по материально-техническому обеспечению, герой России Дмитрий Булгаков рассказал, чем кормят солдат в российской армии. Об этом он сообщил в интервью «Аргументам и фактам».

Он пояснил, что питание отличается для разных видов нагрузок, но базовая калорийность рациона 4200 ккал в сутки.

При этом, по его словам, тушенка больше не входят в рацион питания военнослужащих.

«То, что было раньше фирменным знаком военной кухни, — тушенка и «консервы мясорастительные» — только на гражданке осталось. Даже ИРП (индивидуальные рационы питания), потомки сухого пайка, сейчас имеются в 7 разновидностях по дням недели», — рассказал Булгаков.

Он пояснил, что рацион максимально разнообразный, «чтобы не приедался».

«Я, допустим, гречку люблю, но через три дня она хоть кому надоест. То же самое можно сказать про любой продукт: хоть про картофель, хоть про устриц», — поделился Булгаков.

Он уточнил, что устрицами все же солдат не кормят, так как это скоропортящийся продукт.