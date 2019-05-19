ВС Латвии зафиксировали приближение российского военного корабля
Латвийские военные отчитались в своем твиттере о приближении российского корвета «Ураган» к границам страны.
В сообщении говорится, что российский корабль находится в латвийской эксклюзивной экономической в 14 морских милях от территориальных вод страны.
«19 мая идентифицировали корвет «Ураган» класса «Каракурт» с бортовым номером 567 Вооруженных сил России», — говорится в твите.
В марте нынешнего года стало известно, что Латвия отгородилась от России забором с колючей проволокой.