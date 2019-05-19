Первая бригада «Торнадо-С» поступила на вооружение
Заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин заявил, что первая бригада реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения «Торнадо-С» поступила на вооружение российской армии. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, поставка первой бригады «Торнадо» была осуществлена в этом году, опытно-промышленная эксплуатация уже началась.
Также Кочкин рассказал, что по заданию российского Минобороны была разработана документация по модернизации РСЗО «Смерч» до уровня «Торнадо-С».
Ранее сообщалось, что в Сирии замечен российский «Искандер».