Первая бригада «Торнадо-С» поступила на вооружение

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Заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин заявил, что первая бригада реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения «Торнадо-С» поступила на вооружение российской армии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, поставка первой бригады «Торнадо» была осуществлена в этом году, опытно-промышленная эксплуатация уже началась.

Также Кочкин рассказал, что по заданию российского Минобороны была разработана документация по модернизации РСЗО «Смерч» до уровня «Торнадо-С».

Ранее сообщалось, что в Сирии замечен российский «Искандер».