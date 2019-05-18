Названы сроки создания образца управляемой ракеты «Монолит»

Заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин заявил, что опытный образец авиационной управляемой ракеты нового поколения «Монолит» появится в 2021-2022 годах, передает РИА «Новости».

По его словам, новая ракета будет относиться к классу высокоточного оружия, однако раскрывать подробности о новой разработке он отказался.

«Сегодня идет согласование с заказчиком всех параметров», — добавил Кочкин.

В концерне предполагают, что на разработку ракеты «от мысли до опытного образца» потребуется 2,5 — 3 года. В дальнейшем сроки будут зависеть от продолжительности госиспытаний, которые не зависят от «Техмаша», заключил Кочкин.

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