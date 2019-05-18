В Персидском заливе гражданские самолеты могут сбить по ошибке, предупредили США

Американские дипломаты распространили предупреждение Федерального управления гражданской авиации США о том, что район Персидского залива является зоной максимальной опасности для полета гражданских самолетов. Об этом сообщает US News со ссылкой на Associated Press.

Дипломаты отметили, что гражданские суда могут быть «неверно распознаны» в ситуации обострения отношений между Соединенными Штатами и Ираном. При этом представители США не уточнили, идет ли речь об опасности, исходящей от американской стороны, или от Ирана.

Ранее сообщалось, что эсминцы США вошли в Персидский залив.