Путин назвал главное оружие века
Президент России Владимир Путин назвал главное оружие 21 века, передает РИА «Новости».
По его мнению, лазерное оружие будут определять боевой потенциал российских войск на ближайшие десятилетия и в целом весь век.
«Обсудим работу над системами лазерного оружия с использованием отечественной оптики и высокочувствительной оптоэлектроники», — заявил Путин.
Он отметил, что еще недавно такие типы оружия «встречались только в фантастических рассказах».
В 2018 году Путин заявил, что не может рассказать обо всех российских разработках в сфере лазерного оружия.