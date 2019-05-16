В конгрессе предложили обложить Турцию санкциями за покупку российских С-400
Двухпартийная группа законодателей представила палате представителей конгресса США законопроект, который предусматривает введение санкций в отношении Турции в случае покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщается на сайте комитета по иностранным делам.
Составители законопроекта подчеркнули, что Турция является «давним союзником» Соединенных Штатов, однако ей предстоит сделать однозначный выбор между американскими и российскими вооружениями.
«Если Анкара купит российские ракетные системы [С-400], США должны немедленно ввести санкции и выгнать Турцию из программы F-35», — приводятся на сайте слова одного из авторов документа Майкла Маккола.
В Турции высказались о переносе поставок С-400.