В Думе хотят привлечь внимание ООН и Китая к размещению ядерного оружия в Европе

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов призвал привлекать Китай и ООН для оценки угроз и последствий от потенциальной ядерной катастрофы, сообщает НСН.

Ранее директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что США ведут подготовку к применению ядерного оружия с разрешения самих неядерных европейских государств.

Шаманов заявил, что поведение европейских государств вызывает недоумение.

По его мнению, вопросов очень много, а двусторонний формат уже не подходит — необходимо привлекать Китай и другие ядерные державы, а также созвать международную конференцию под эгидой ООН, которая оценит угрозы и последствия таких действий.