Су-57 оснастят «умной бомбой»

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Генеральный директор предприятия-разработчика бомб ГНПП «Регион» Игорь Крылов сообщил, что российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) начал поставки управляемых авиабомб массой 500 и 1500 кг, передает ТАСС.

По его словам, испытания «умной бомбы» КАБ-250 находятся в завершающей стадии. Он рассчитывает, что скоро все характеристики будут подтверждены и бомба будет передана на вооружение истребителя Су-35.

«Кроме того, предусматривается размещение КАБ-250 во внутрифюзеляжном отсеке новейшего истребителя 5-го поколения Су-57», — добавил Крылов.

Разработка боеприпаса, подчеркнул он, полностью завершена, старт серийного производства запланирован на следующий год.

Ранее сообщалось, что в России появится противолодочное оружие нового поколения.