Су-57 оснастят «умной бомбой»
Генеральный директор предприятия-разработчика бомб ГНПП «Регион» Игорь Крылов сообщил, что российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) начал поставки управляемых авиабомб массой 500 и 1500 кг, передает ТАСС.
По его словам, испытания «умной бомбы» КАБ-250 находятся в завершающей стадии. Он рассчитывает, что скоро все характеристики будут подтверждены и бомба будет передана на вооружение истребителя Су-35.
«Кроме того, предусматривается размещение КАБ-250 во внутрифюзеляжном отсеке новейшего истребителя 5-го поколения Су-57», — добавил Крылов.
Разработка боеприпаса, подчеркнул он, полностью завершена, старт серийного производства запланирован на следующий год.
Ранее сообщалось, что в России появится противолодочное оружие нового поколения.