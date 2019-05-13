Washington Post: Пентагон урезал бюджет ядерной ракетной программы ради стены Трампа

Пентагон объявил о выделении $1,5 млрд на строительство участка стены на границе с Мексикой, часть из средств будет выделена из бюджета программ, которые включают ядерную межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III и космические испытания, выяснила газета The Washington Post.

Газета получила доступ к внутреннему документу минобороны США. В нем содержатся детальный план того, каким образом Пентагон профинансирует строительство участка пограничной стены, на который чиновники выделили $1,5 млрд. Их планируется потратить на возведение стены длиной около 80 миль (128 км).

В документе не указано, сколько именно денег поступит от каждой программы, но они хотя бы перечислены, пишет издание. В частности, это баллистическая ракетная программа Minuteman III, которая, по словам Пентагона, требует обновления стареющей наземной инфраструктуры. Пентагон также намерен выделить деньги из программы бортовой системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления (АВАКС). Еще часть средств пойдет от денег, предназначенных для космических испытаний с участием DARPA.

Пентагон также возьмет деньги из двух фондов, которые финансируют зарубежные военные чрезвычайные операции.Эти деньги делятся между фондом, который поддерживает коалиционные силы, и фондом, который помогает афганским военным.

И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан уверяет, что ущерба от этих действий военной готовности американцев не будет. Чиновники выбрали для перераспределения средств те программы, которые являются «избыточными или преждевременными».