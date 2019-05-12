«Бряцанием оружием» назвали угрозы Ирана Вашингтону в связи с заявлением Болтона

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Глава Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров, комментируя обострение в отношениях Ирана и США, выразил мнение, что эскалация не приведет к прямому военному столкновению. Об этом сообщает ИА Nation News.

Эксперт отметил, что аналогичная ситуация в отношениях Ирана и США наблюдалась уже не раз. По его мнению, в настоящее время в регионе происходит «бряцание оружием», которое не приведет к войне.

«Чтобы оккупировать Иран, американцам нужна армия численностью от 500 тысяч до миллиона военнослужащих, поэтому все это — бряцание оружием и только», — пояснил Багдасаров.

Он добавил, что стратегия Соединенных Штатов по Ирану сводится к трем основным пунктам: усиление экономических санкций, поддержка иранской оппозиции и сепаратистов.

Ранее в Иране пригрозили нанести США «удар в голову».