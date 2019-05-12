Курс на «войну с Россией» поддержали у Зеленского
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин пообещал продолжение курса на «войну с Россией». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы не меняем курс касательно отношения к войне с России, это же война», — сказал Апаршин.
По его словам, политика Зеленского, в частности, будет направлена на искоренение коррупции в оборонной сфере Украины.
Он также добавил, что власти Украины будут держать курс на вступление НАТО.
Ранее сообщалось, что штаб Зеленского поддержал курс украинского лидера Петра Порошенко.