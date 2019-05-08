Россияне назвали любимые фильмы о войне

Кадр из кинофильма «В бой идут одни старики», 1973 г.
Киностудия имени А.Довженко.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), кинолента Леонида Быкова «В бой идут одни старики» является любимым фильмом о Великой Отечественной войне среди жителей России. Исследование опубликовано на сайте центра.

Отмечается, что данный фильм назвали любимым 26% опрошенных. На втором месте оказалась кинолента Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие», которую назвали любимой 20% респондентов. Замкнула тройку лидеров драма Сергей Бондарчука и Владимира Досталя «Они сражались за Родину» с результатом в 15%.

Также в пятерке оказались сериал «17 мгновений весны» и «Т-34» — их назвали лучшими фильмами о войне по 13% опрошенных.