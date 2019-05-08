Россияне назвали любимые фильмы о войне

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), кинолента Леонида Быкова «В бой идут одни старики» является любимым фильмом о Великой Отечественной войне среди жителей России. Исследование опубликовано на сайте центра.

Отмечается, что данный фильм назвали любимым 26% опрошенных. На втором месте оказалась кинолента Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие», которую назвали любимой 20% респондентов. Замкнула тройку лидеров драма Сергей Бондарчука и Владимира Досталя «Они сражались за Родину» с результатом в 15%.

Также в пятерке оказались сериал «17 мгновений весны» и «Т-34» — их назвали лучшими фильмами о войне по 13% опрошенных.